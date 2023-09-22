В Екатеринбурге продлят трамвайную ветку в Академическом

В Екатеринбурге продлят трамвайную линию в Академическом районе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге продлят трамвайную линию в Академическом районе. Проект утвердил мэр города Алексей Орлов.
Длина ветки будет почти пять километров. Она пройдет полукругом от перекрестка проспекта Академика Сахарова и улицы Чкалова и будет переходить в улицу Вильгельма де Геннина.
На данный момент проложено около 4,5 километров трамвайных путей и почти три километра автодороги.
- Кроме того установлено 166 опор контактной сети, 14 остановочных комплексов, шумозащитные экраны протяженностью около 3 километров, а также 67 IP-видеокамер – сообщили в администрации Екатеринбурга.
Напомним, что технический пуск новой трамвайной ветки в Академический прошел 6 сентября. Протестировать линию приехали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Добраться в отдаленный район города станет комфортнее.
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