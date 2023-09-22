Тиран из Каменска-Уральского угрожал жене боевым пистолетом

Полиция несколько часов вела переговоры с дебоширом. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Тиран из Каменска-Уральского Максим Мальмин угрожал жене боевым пистолетом. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что вечером 21 сентября Максим Мальмин пришел к жене с пистолетом. Открывать дверь женщина не стала. Мужчина устроил в подъезде дебош. После чего силовики взяли его штурмом и под стражей доставили в больницу.

Полиция провела экспертизу оружия, которое изъяли у Мальмина. Оказалось, что пистолет был боевой.

- Предмет, находившийся в руках подозреваемого, оказался сигнальным револьвером модели «Форманта», который был переделан в боевой. Сыщики уголовного розыска при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли 6 патронов и 2 гильзы, а в его автомобиле «SsangYong Sports» - коробку из под боеприпасов - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Перед ЧП у мужчины конфисковали еще два ружья. Полиция возбудила на Мальмина уголовное дело по первой части статьи 119 УК РФ – угроза убийством.

Также за незаконное хранение оружия на Мальмина могут возбудить уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

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