В Екатеринбурге пропал пожилой мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ищут 64-летнего мужчину. С 21 сентября местонахождение Александра Коурова неизвестно. Последний раз его видели в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие - рассказали волонтеры.

С 21 сентября местонахождение Александра Коурова неизвестно. Фото: ЛизаАлерт

Сообщается, что пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи. Он может находиться в любом городе. В день пропажи Александр Коуров был в бежевой спортивной кофте, бордовой рубашке и серо-зеленых клетчатых штанах. На ногах у него были черные сланцы.

Поисками мужчины занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Александр, сообщите об этом инфоргу Екатерине по номеру 89530530483. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.

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