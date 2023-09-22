Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

Крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс» вошел в шорт-лист «Народной премии» в номинации «Работодатель года». В структуру компании входит 11 заводов по выпуску строительных материалов, проектный институт, строительные подразделения и управляющие компании. Общая численность сотрудников составляет порядка 5500 человек. Несмотря на серьёзный кадровый голод, который на протяжении многих лет наблюдается на строительном рынке, коллектив компании «Атомстройкомплекс» отличается высокой устойчивостью.

– Более трети сотрудников работают в нашей компании 11 лет и дольше, при этом каждый второй соискатель на открытые вакансии приходит по рекомендации сотрудников. Это важный показатель удовлетворённости персонала, – рассказывает Галина Хабарова, директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс». – Мы обеспечиваем сотрудникам возможности для профессионального роста, сохранения и приумножения физического здоровья. Компания оказывает поддержку персоналу в решении жилищного вопроса, а также обучении детей. Однако самым главным преимуществом компании является высокий уровень проектов, которые нам доверяют реализовывать в Екатеринбурге и Свердловской области. Возможность гордиться своим трудом, своими коллегами, ощущать сопричастность к изменениям, которые «Атомстройкомплекс» совершает в городе на протяжении почти тридцати лет – это мощная мотивация и вдохновение для работы.

В портфолио компании «Атомстройкомплекс» – десятки уникальных объектов, в числе которых знаковые для Екатеринбурга Дом Севастьянова, Театр юного зрителя, Эрмитаж-Урал. Сотрудники компании регулярно занимают призовые места на отраслевых конкурсах профессионального мастерства, получают награды городского, регионального и федерального уровней.