Башня «Исеть» окрасилась в цвета флага Армении

Акция проходит в Екатеринбурге четвертый раз. Фото: Тelegram-канал "Международные связи Екатеринбурга"
В Екатеринбурге башню «Исеть» окрасили в цвета флага Армении. Причиной тому стало празднование Дня Независимости республики. Это случилось вечером 21 сентября. Так свердловчане хотели поздравить армян.
- В честь Дня Независимости Республики Армения башня «Исеть» окрасилась в цвета государственного флага Республики, - сообщается в Telegram-канале «Международные связи Екатеринбурга».
Подобная акция в свердловской столице проходит уже не в первый раз. Флаг Армении появляется в центре Екатеринбурга уже четыре года подряд.
Ранее, в августе 2022 года, неизвестные авторы раскрасили стелу на въезде в Екатеринбург в цвета российского триколора. 22 августа отмечался День флага России. Так горожан художники поздравили с праздником.
Авторы перформанса даже извинились за то, что сделали это без согласования.
- Извините, что сделали это без разрешения. С днем флага России, друзья! – оставили у стелы послание художники.
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