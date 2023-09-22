В тяжелом состоянии Елену доставили в больницу Фото: «Одноклассники»

Екатеринбурженке Елену, упавшую на рельсы на станции метро «Проспект Космонавтов», провели вторую операцию. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области. Инцидент произошел утром 18 сентября. По предварительной версии, 39-летней женщине стало плохо, когда поезд подъезжал к платформе.

- Проведена вторая операция. Состояние тяжёлое. В реанимации, - сообщили в Минздраве региона.

Ранее директор метрополитена Андрей Панаиотиди заявил, что избежать наезда состава на женщину не удалось.

- Посмотрели записи с камер – женщина упала сама, - рассказал «КП-Екатеринбург» Андрей Панаиотиди. – Сотрудники отдела полиции на метрополитене опросили очевидцев. Они также сообщили, что пострадавшая упала на рельсы без посторонней помощи. Потеряла сознание или плохо стало… Я не знаю. Поезд заезжал на посадку пассажиров с путей оборота. Она прямо перед первым вагоном упала. Машинист применил экстренное торможение. Но не успел остановить состав.

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