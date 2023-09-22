Крупнейший в России HR-форум стартовал в Екатеринбурге

Фото: Антон Михайлович

Форум по управлению командами российского бизнеса HR Forum Big Fish начал работу в Екатеринбурге сегодня, 21 сентября. Одна из самых больших конгрессных площадок страны объединила более 3 тысяч участников и более 130 спикеров. Панельные дискуссии, мастер-классы, баттлы, сольные выступления, встречи в формате “бизнес-триз”, презентации, разборы кейсов и нетворкинг-сессии будут идти в МТС Live Холл международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» два дня подряд. Помимо информационной и коммуникационной площадки, форум станет платформой для сессии стратегического планирования компании или отдела.

Участники уже узнали о новой парадигме взаимоотношений сотрудника и работодателя на сольном выступлении управляющего директора HR-платформы “Пульс” Марты Леман, поучаствовали в панельной дискуссии “Науки и навыки будущего и человека” о том, как нейробиология, нейрофизиология, искусственный и эмоциональный интеллект участвуют в управлении собой и командой и обсудили одну из главных HR-проблем нового времени - кадровый голод. Ключевые участники дискуссий - не только управленцы, представители государственных структур и общественных организаций, маркетологи и предприниматели.

Фото: Антон Михайлович

КОММЕНТАРИИ

Алексей Гроховский, генеральный продюсер HR-FORUM BIG FISH, коммерческий директор Be Brand People Advent&Event:

- За последние два года форум вырос во всероссийский. Такой масштаб, количество городов, спикеров и участников говорит о том, что тема HR находится в ключевой повестке и выходит на первый план. В том числе благодаря слаженной работе HR-ов российский бизнес справляется со всеми внешними факторами. Они творят чудеса, удерживая и развивая специалистов.

Основатель и Генеральный директор группы компаний Be Brand, идейный вдохновитель HR-FORUM BIG FISH Артём Дрыгант:

- События, которые происходят в последние годы, сильно повлияли на рынок труда. Это стало дополнительной мотивацией для нас развивать наш HR-FORUM BIG FISH. В широком формате форум проходит второй раз - для такого события это очень мало. И мы видим полный зал, значит, что мы попали в повестку, которая сегодня беспокоит предпринимателей и управленцев со всей России.

Управляющий директор HR-платформы «Пульс» от Сбера Марта Леман:

- Сегодня на форуме мы обсудили, что сейчас происходит с рынком труда, какие глобальные тренды оказывают влияние на российский бизнес, и какие практики и инструменты помогают HR-специалистам справляться с вызовами. Это и смена роли HR-a, и цифровая трансформация, и создание иммерсивных пространств для управления талантами. Меняется очень многое, и нас обязательно это коснется. “Сбер” сделал свой продукт “Пульс”, который сегодня широко представлен и технологически и методологически. Этот форум стал для многих HR-профессионалов хорошей возможность познакомиться с функциональностью продукта, с методологией, которая лежит в его основе, и получить от экспертов полезные прикладные инструменты, которые они смогут уже завтра применить в своих компаниях.

Продюсер рейтинга TOP50HR HR стратег, консультант собственников и ТОП-команд, Executive coach PCC ICF Надежда Селиванова:

- HR - это всегда центр диалога, но специалист не всегда умеет сделать себя значимым в команде и компании. Наш рейтинг существует, чтобы преломить эту тенденцию. Нам важно быть коммуникационной площадкой между бизнесом и командной.

Программный директор HR-FORUM BIG FISH, ex-HRBP Unilever, экспертная группа “Имбирь” Анна Афонина:

- HR сегодня - это прежде всего мастер на все руки, который должен понимать в эффективности бизнеса, быть коммуникатором между собственником и сотрудниками, создать культуру и атмосферу и наладить систему. Наша программа помогает прокачать сразу все эти направления.