Из жизни ушел бывший футболист ФК «Уралмаш» Георгий Амиропуло

С 1975 по 1977 годы спортсмен был нападающим клуба «Уралмаш». Фото: ФК "Урал"
Бывший футболист ФК «Уралмаш» Георгий Амиропуло ушел из жизни. Спортсмену было 67 лет. О прискорбном событии сообщили в Telegram-канале «ФК УРАЛ».
Георгий Амиропуло родился в Нижнем Тагиле. Именно там он начал увлекаться футболом. С 1975 по 1977 годы спортсмен был нападающим клуба «Уралмаш».
- Это был техничный форвард, с уникальным дриблингом и мощным ударом. В 1975 году в домашнем матче Первой лиги чемпионата СССР Георгий Амиропуло забил два мяча в ворота минского «Динамо». На Центральном стадионе Свердловска тогда присутствовал Лев Яшин, и легендарный вратарь аплодировал уральскому форварду! – отметили в ФК «Урал».
После окончания карьер футболиста Амиропуло стал работать тренером. Вплоть до самой пенсии он был детским наставником.
Прощание со спортсменом пройдет в Екатеринбурге 23 сентября в 12:30. Все желающие смогут посетить собор Святого Пантелеимона, который находится на улице Лучевая, 35.
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