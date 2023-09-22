Жители частных домов в Нижнем Тагиле попросили подключить их к канализации

Тагильчане ждут, когда до их домов протянут канализацию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители 70 частных домов в Нижнем Тагиле попросили подключить их жилье к центральной системе канализации. Два года назад в городе подготовили соответствующий проект, однако работы так и не начались. Об этом пишет издание Тагил.Лайф.

Речь идет о частных домах, расположенных на улицах Пришвина, Верескова, Большой Гальянской. Проектно-сметная документация по подключению объектов на этих улицах к коллектору на Малой Гальянской к канализации разработали еще в 2021 году, но пока работы не начались.

Теперь вопрос находится на контроле у главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Из городского бюджета на эти цели в 2025-26 годах запланировано больше 46 миллионов рублей. Сам проект находится на согласительных комиссиях в Министерстве финансов Свердловской области.