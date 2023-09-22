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НовостиОбщество22 сентября 2023 8:46

В Каменске-Уральском запустили горячую линию по отоплению

Горячая линия по запуску отопительного сезона открыта в Каменске-Уральском
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
С проблемой можно обратиться в городскую прокуратуру

С проблемой можно обратиться в городскую прокуратуру

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском с 21 сентября работает горячая линия по вопросам старта отопительного сезона. Ее организовала прокуратура. Об этом пишет портал KU66.RU.

Обратиться с проблемой или вопросом по запуску тепла жители Каменска-Уральского могут в надзорное ведомство по телефонам: 36-45-53 и 36-54-20. В обращении горожанам нужно будет указать адрес и телефон, а также назвать управляющую компанию и описать суть проблемы.

Также жители Каменска-Уральского могут лично обратиться с вопросом в прокуратуру по адресу: проспект Победы, 97а.

Напомним, что в Екатеринбурге сейчас идет второй этап запуска тепла. Все дома подключат к отоплению до начала октября. Такое поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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