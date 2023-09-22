В Екатеринбурге стартовал второй этап подачи отопления

В Екатеринбурге запускают систему отопления Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 сентября в Екатеринбурге завершился первый этап запуска тепла, после чего стартовал второй этап, который завершится до начала октября. Об этом пишет портал «ФедералПресс».

- На некоторых участках выявлены повреждения трубопроводов тепловых сетей, который зам главы Екатеринбурга по ЖКХ Владимир Гейко поручил устранить в максимально сжатые сроки, - рассказывают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Сейчас в городе подключили 75 из 112 теплоисточников. Тепло дали в 879 социальных объектах. Это больницы, детские сады, школы, культурные учреждения. Остальные объекты на втором этапе подключат до 29 сентября.

Ход запуска системы отопления в Екатеринбурге держит на личном контроле глава города Алексей Орлов.