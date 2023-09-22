За пять лет в Нижнем Тагиле открыли 15 спортивных площадок и стадионов

Накануне в городе открыли еще один стадион в школе №10. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле за пять лет появились 15 спортивных площадок и стадионов. Накануне в городе открыли еще один стадион в школе №10, где прошла масштабная реконструкция. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

На новой площадке ребятишки смогут играть в футбол, волейбол, баскетбол, а также заниматься воркаутом, легкой атлетикой и сдавать нормы ГТО. На работы в школах выделено почти в 31 миллион рублей.

- За пять лет мы сделали такие объекты уже в пятнадцати образовательных учреждениях. На выходе у нас еще одна площадка в школе № 32, которую мы капитально ремонтируем, - уточнил глава города Владислав Пинаев.

Ранее в свердловском городе в 15 учреждениях появились современные комплексы. Среди них школы №№ 8, 9, 35, 56, 64, 85, 90, 100, 13, ЦО №1, 50, 24, 23, 48. Также пять спортивных зон появились в школах №№ 34, 69, 77, 81, 65. А в 54 учреждениях создали спортивные клубы.

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