В Салехарде на снос одного дома готовы потратить 1 миллион рублей

За снос дома отдадут почти миллион Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Салехарда готова заплатить 998 673 рублей за снос старого двухквартирного деревянного строения на улице Гаражной. Об этом пишет издание «Ямал 1».

Снести дом №7 по Гаражной нужно до конца ноября 2023 года. Сейчас чиновники городской администрации ищут подрядчика на снос строения.

Кроме самого здания нужно ликвидировать забор, засыпать котлован и вывезти строительный мусор.

Заявки на участие в электронном аукционе по определению подрядчика принимаются до 5 октября.

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