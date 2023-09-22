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НовостиЭкономика22 сентября 2023 8:02

В Салехарде на снос одного дома готовы потратить 1 миллион рублей

Строение нужно ликвидировать до конца осени
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
За снос дома отдадут почти миллион

За снос дома отдадут почти миллион

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Салехарда готова заплатить 998 673 рублей за снос старого двухквартирного деревянного строения на улице Гаражной. Об этом пишет издание «Ямал 1».

Снести дом №7 по Гаражной нужно до конца ноября 2023 года. Сейчас чиновники городской администрации ищут подрядчика на снос строения.

Кроме самого здания нужно ликвидировать забор, засыпать котлован и вывезти строительный мусор.

Заявки на участие в электронном аукционе по определению подрядчика принимаются до 5 октября.

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