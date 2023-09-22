В Салехарде на снос одного дома готовы потратить 1 миллион рублей

За снос дома отдадут почти миллион
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэрия Салехарда готова заплатить 998 673 рублей за снос старого двухквартирного деревянного строения на улице Гаражной. Об этом пишет издание «Ямал 1».
Снести дом №7 по Гаражной нужно до конца ноября 2023 года. Сейчас чиновники городской администрации ищут подрядчика на снос строения.
Кроме самого здания нужно ликвидировать забор, засыпать котлован и вывезти строительный мусор.
Заявки на участие в электронном аукционе по определению подрядчика принимаются до 5 октября.
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