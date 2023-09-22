В Карпинске монтер погиб из-за сломавшейся опоры линии электропередач

Деревянный столб, на который залез рабочий, сломался. Фото: СУ СК по Свердловской области

В Карпинске погиб монтер во время электротехнических работ. Опора линии электропередач рухнула вместе с мужчиной. О несчастном случае сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

Инцидент произошел днем 20 сентября. 39-летний монтер пришел работать с электросетями. Однако в какой-то момент опора электропередач начала падать. А вместе с ней и мужчина. При падении он получил травмы, из-за которых погиб.

- На место происшествия сразу же был организован выезд полицейских как для установления всех деталей ЧП, так и для оцепления территории, чтобы не допустить иных происшествий, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Региональный Следственный комитет начал проводить проверку в связи со смертельным инцидентом. Сейчас силовики выясняют обстоятельства случившегося.

- Для определения точной причины смерти погибшего проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в СУ СК по Свердловской области.

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