Южан, которые поколотили подростков, избивших инвалида на Сортировке, задержали

На парней завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция задержала подростков-южан, устроивших разборки на Сортировке. Напомним, 19 сентября двое парне увидели, что их сверстник справляет в кустах малую нужду. Школьникам это не понравилось и они решили поколотить этого парня. Оказалось, что выходец одной из среднеазиатских республик является инвалидом.

Пострадавший восьмиклассник рассказал о произошедшем соотечественникам. Парни решили отплатить той же монетой. Правда, подростки-южане использовали численный перевес.

- Троим задержанным от 14 до 16 лет. На них заведено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.