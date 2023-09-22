У самолета «Уральских авиалиний», севшего в поле, отремонтировали гидросистему

Самолет по-прежнему остается в поле Фото: t.me/uralairlines_official

Самолет «Уральских авиалиний», который 12 сентября был вынужден приземлиться в пшеничном поле под Новосибирском... по-прежнему стоит в поле. Его не только охраняют, но и чинят. О состоянии воздушного судна рассказали в авиакомпании. Так, состояние у него хорошее. Серьезных повреждений нет. Так что в небо он скорее всего еще поднимется.

- В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси, - прокомментировали в авиакомпании «Уральских авиалинии». - Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем.

В ближайшее время специалисты закончат оценивать состояние силовых элементов и начнут заменять поврежденные детали вентилятора двигателя.

- Программа работ уже есть, она включает оценку силовых элементов лайнера: узлы крепления шасси, замена элементов двигателя, - отмечают в авиакомпании. - Аппаратуру для проверки узлов и кронштейнов методом неразрушающего контроля мы отправили на место из Екатеринбурга.