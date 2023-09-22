В Екатеринбурге врачам скорой помощи вручили дипломы

Специальность «Скорая медицинская помощь» вернули в учреждение только в 2021 году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге врачам скорой медицинской помощи вручили дипломы. Больше восьми тысяч студентов завершили обучение в Уральском государственном медицинском университете. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в Фонде святой Екатерины.
Специальность «Скорая медицинская помощь» вернули только в 2021 году. Возрождению послужила пандемия и нехватка таких врачей. За два года медики проходили насыщенное обучение. Теперь они смогут работать в медучреждениях. Вместе с дипломами об образовании ученики получили сертификаты на 50 тысяч рублей от учредителей Фонда.
- Сегодня вы как врачи вливаетесь в нашу большую семью: 8216 сотрудников скорой медицинской помощи в Свердловской области. Звание врача СМП носите с гордостью — больниц в городе может быть много, а скорая помощь всего одна, – отметил главный врач станции СМП им. Капиноса Игорь Пушкарев.
Теперь благодаря возвращению кафедры дефицит врачей скорой помощи будет закрыт за ближайшие пять-семь лет.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru