Самолет «Уральских авиалиний», севший в пшеничном поле, охраняют шесть человек

Вокруг судна устанавливают ограждения. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»

Самолет «Уральских авиалиний», который экстренно приземлился в пшеничном поле под Новосибирском, остается там же. Судно охраняется шестью людьми. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

- Самолет пока будет оставаться на поле до момента его транспортировки. На это может потребоваться несколько месяцев, поэтому на воздушном судне необходимо выполнить работы по хранению, - рассказали в «Уральских авиалиниях».

На данный момент вокруг самолета устанавливают ограждения. Монтировать его планируют к 24 сентября. Сейчас же за судном обеспечен круглосуточный надзор. Сотрудники охранного предприятия размещены в теплых времянках.

Ранее в пресс-службе авиакомпании сообщили, что уже 128 пассажиров рейса получили выплаты по 100 тысяч рублей.

Напомним, экстренная посадка самолета произошла под Новосибирским утром 12 сентября. Судно приземлилось в пшеничном поле. На борту самолета находилось 168 человек. К счастью, при посадке никто не пострадал.

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