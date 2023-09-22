В Екатеринбурге подвели итоги первого этапа запуска отопления

Пока в городе запущено 75 теплоисточников из 112 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге подвели итоги первого этапа запуска тепла. Пока запущено 75 теплоисточников из 112. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Пока процент подключения жилищного фонда незначительный. Причиной тому стала теплая погода в сентябре. Отопление на данный момент подается в 879 социальных объектов, 106 объектов здравоохранения, 52 культурных учреждения и 31 помещение для физкультуры и спорта.

- На некоторых участках были выявлены повреждения трубопроводов тепловых сетей, которые Владимир Гейко поручил устранить в максимально сжатые сроки. Заместитель Главы Екатеринбурга дал указание всем ответственным службам и организациям уже на текущей неделе завершить подачу тепла во все школы, детские сады, больницы, дома престарелых и интернаты, - отметили в региональном правительстве.

С 21 сентября начался второй этап подключения отопления. Все социальные объекты планируют подключить к теплу до 26 сентября.

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