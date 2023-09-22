В Екатеринбурге частично отремонтируют дороги за 418 миллионов

Рабочие проведут капитальный ремонт дорог на улицах Крестинского, Восточной, Московской и Крауля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге частично отремонтируют несколько дорог. Рабочие проведут капитальный ремонт дорог на улицах Крестинского, Восточной, Московской и Крауля. Администрация города потратит на это 418 миллионов рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

- Начать работы необходимо со дня заключения муниципального контракта, а закончить их 01 сентября 2024 года, - сообщается в документах.

Строители капитально отремонтируют дорогу на улице Восточная от Малышева до Куйбышева, на улице Крестинского от дома № 53 до дороги по улице Академика Шварца, на улице Московской от Пальмира Тольятти до Щорса, на улице Крауля от Токарей до Викулова.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге частично отремонтируют дороги на двух улицах. Администрация потратит на это 194 миллиона рублей. Помимо ремонта асфальтобетонного покрытия, подрядчик должен и благоустроить окружающую территорию: уложить газон, тактильные плиты, выполнить ремонт тротуаров.

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