В Екатеринбурге на улице Пушкина решили не ремонтировать старинный дом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Пушкина решили не ремонтировать старинный дом. Администрация города должна была потратить на ремонт дома №16 - 3,6 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Ремонтные работы планировалось завершить к 1 декабря 2023 года, однако закупку отозвали.

- Принято решение об отмене электронного аукциона на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, - сообщается в служебной записке МКУ «Управление заказчика по капитальному ремонту».

Подрядчик должен был отремонтировать фасад и крыльцо в рамках сохранения объекта культурного наследия.

Ранее мы рассказывали, что в Екатеринбурге частично отремонтируют дороги на двух улицах. Администрация потратит на это 194 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Помимо ремонта асфальтобетонного покрытия, подрядчик должен и благоустроить окружающую территорию: уложить газон, тактильные плиты, выполнить ремонт тротуаров.

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