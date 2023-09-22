В Екатеринбурге пройдет Летний кубок России по биатлону среди мастеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдет Летний кубок России по биатлону среди мастеров. Соревнования будут 23 и 24 сентября на площадке учебно-спортивной базы «Динамо».

- Откроются состязания 23 сентября в 11:30 стартом в индивидуальной гонке. А 24 сентября в 11:00 начнется спринт, в котором биатлонисты покажут свою скорость и меткость в стрельбе, - сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В соревнованиях поучаствуют больше пятидесяти сильнейших спортсменов страны. Среди них двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков, действующий президент Союза биатлонистов России, двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира и многократный призер чемпионатов мира Виктор Майгуров и заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер зимних Олимпийских игр Евгений Гараничев.

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