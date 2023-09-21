На Урале маме девочки, которую покусала бездомная собака, выплатили 30 тысяч

Пятилетнюю девочку укусила собака Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Урале родителям пятилетней девочки, которую покусала бездомная собака, выплатили 30 тысяч рублей. Для этого пришлось обратиться в прокуратуру Свердловской области.

Мама с дочкой ехали на поезде. На станции в Полевском к ребенку подбежала бездомная собака. Девочка решила погладить пса, после чего животное укусило пятилетнего ребенка за лицо. Девочка испугалась и закричала от боли.

Ребенка доставили в полевскую больницу, а затем отправили в Екатеринбург для прохождения курса необходимых вакцинаций и уколов. Девочке поставили диагноз – «нагноившаяся укушенная рана лица».

- Собака светло-серого окраса породы «Лайка» находилась без поводка и намордника. Бирок, свидетельствующих о проведенных городскими службами ветеринарных мероприятиях, в ушах у собаки не было – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратуре пришлось обратиться в Полевской городской суд для рассмотрения дела. После этого власти выплатили матери девочки 30 тысяч рублей.

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