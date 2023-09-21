В Екатеринбурге прошел финал всероссийского марафона по биатлону. Фото: ФОРЭС

В Екатеринбурге 21 сентября прошел финал первого Всероссийского марафона «Биатлон в школу, биатлон в колледж, биатлон в ГТО». В столице Урала соревновались около 700 учащихся из Свердловской и Курганской областей.

Спортсменов разделили на восемь категорий в зависимости от возраста и образовательной организации. Участие приняли все желающие: от школьников третьего класса до преподавателей ВУЗов.

Соревнования прошли в двух видах биатлона – традиционном и аквабиатлоне. В классическом варианте учащиеся прошли три испытания: метание снаряда на дальность, спринт и биатлонную эстафету. В аквабиатлоне к стандратным заданиям добавили плавание – встречную эстафету 4*50 метров.

- Сегодня состоялся финал биатлонного марафона, который длился весь 2022-2023 учебный год. За это время более 100 тысяч детей получили навыки стрельбы - прокомментировал председатель Свердловского регионального отделения ОГФСО «Юность России» Юрий Громыко.

В каждой категории выбрали победителей. Между ними распределили первое, второе и третье призовые места. Остальные спортсмены получили награду за участие.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru