С 21 сентября местонахождение Андрея Шайхиннурова неизвестно
В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик. С 21 сентября местонахождение Андрея Шайхиннурова неизвестно. Последний раз мальчика видели в Чкаловском районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
- Приметы – рост 152 сантиметра, среднего телосложения, волосы русые, кудрявые, глаза карие - рассказали волонтеры.
В день пропажи Андрей Шайхиннуров был в рубашке голубого цвета, черной кожаной куртке «бомбер» и в серых джинсах.
Поисками мальчика занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Андрей, сообщите об этом руководителю поискового отряда Наталии по номеру 89000440220. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.
- Розыском пропавшего занимается УМВД по г. Екатеринбург ОП № 12. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону 8(343) 356-42-12 – сообщают в поисковом отряде «Прорыв».
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