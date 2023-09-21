На Урале после вмешательства прокуратуры матери-одиночке предоставили квартиру

После вмешательства прокуратуры матери-одиночке предоставили благоустроенную квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тугулымском районе после вмешательства прокуратуры матери-одиночке предоставили благоустроенную квартиру. До этого она жила в аварийно-опасном доме.

Женщина из деревни Луговая в одиночку воспитывает сына. Еще в мае 2015 года ее дом признали непригодным для жизни и хотели снести. В июле того же года ей обещали предоставить квартиру по договору социального найма. Прошло больше 8 лет, а жилье так и не дали. Пришлось вмешаться прокуратуре.

- По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о признании бездействия администрации городского округа незаконным и возложении обязанности предоставить заявительнице благоустроенное жилое помещение общей площадью не менее 42 кв.м. – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого власти предоставили женщине и ее несовершеннолетнему сыну квартиру по договору социального найма.

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