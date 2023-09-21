В Екатеринбурге больше трех месяцев ищут мужчину
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге больше трех месяцев ищут 43-летнего мужчину. С 13 июня местонахождение Алексея Ешмекова неизвестно. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
- Приметы – рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые - рассказали волонтеры.
С 13 июня местонахождение Алексея Ешмекова неизвестно. Фото: ЛизаАлерт
Одежда, в которой мужчина был в день исчезнования, неизвестна. Сообщается, что Алексей Ешмеков может находиться в любом городе.
Поисками мужчины занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Алексей, сообщите об этом инфоргу Кристине по номеру 89636486069. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в МВД, набрав 112.
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