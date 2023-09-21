В Свердловской области 46,8 тысячи родителей записали детей в первый класс через «Госуслуги»

Первоклассников на Среднем Урале в этом году 60 тысяч Фото: све.рф

Свердловская область опять в числе регионов-лидеров! В этот раз своеобразный рекорд мы побили благодаря родителям уральских первоклашек. Они, пожалуй, активнее, чем во многих других регионах, записывали детей в школу в 2023 году при помощи портала «Госуслуги». Если говорить цифрами, то 46,8 тысячи уральских первоклашек были записаны через единый портал.

- Централизованная электронная запись в первые классы набирает популярность благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», который способствует переводу государственных услуг в электронный вид, - отмечают в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Доля первоклашек, записанных в школу через единый портал «Госуслуги», в Свердловской области достигла 78 %. Средний Урал занял второе место по числу детей, чьи родители воспользовались возможностями электронной записи.

В этом году двери для учеников открыли 1053 школы. За парты сели почти 567 тысяч мальчиков и девочек. Среди них первоклассников - 60 тысяч. В этом году приемная кампания началась в апреле, а завершилась в августе. Она шла в две волны: сначала зачисляли в школы по месту прописки, затем уже можно было записаться в любое учреждение, где оставались места. Записаться через «Госуслуги» было удобнее благодаря тому, что данные паспорта родителя, свидетельства о рождении ребенка и сведения о регистрации подгружались автоматически из личного кабинета.

- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу по внедрению цифровых технологий во все сферы жизни уральцев, так как цифровизация является важнейшим фактором конкурентоспособности и повышения качества жизни в регионе, - добавляют в Департаменте информационной политики Свердловской области.