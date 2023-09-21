На Урале вооруженный мужчина вломился к бывшей жене

Вооруженного мужчину заметили на улице Алюминиевой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском во дворе на улице Алюминиевой заметили вооруженного мужчину. Как оказалось, он пытался вломиться к бывшей супруге. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.

- Дом оцепили силовики, сейчас с 43-летним Максимом ведут переговоры. Мужчина пьян, в руках у него пистолет, - сообщает Ural Mash.

В пресс-группе полиции «КП-Екатеринбург» подтвердили случившееся.

- В настоящий момент сотрудники полиции работают на месте происшествия, - сообщили «КП-Екатеринбург» в полиции Каменска-Уральского.

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