Геннадий Казаков уже неоднократно был судим Фото: соцсети

В Березовском продлили арест 66-летнему рецидивисту Геннадию Казакову, которого обвиняют в убийстве фельдшера скорой помощи Степана Шабурова. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила супруга медика Анастасия.

По версии следствия, вечером 25 апреля жена пенсионера вызвала медиков под предлогом того, что у нее «плохо с сердцем». Как только Степан открыл дверь – получил удар ножом в грудь. Через два часа фельдшер скончался в больнице, у него остались двое детей и жена. Казакову грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Напомним, что высшую меру наказания назначили убийце из парка УрГУПС Руслану Закирову.

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