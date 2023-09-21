Екатеринбурженку обвиняют в убийстве сожителя из-за нежелания покупать спиртное

В порыве злости женщина вцепилась в шею сожителя и стала его душить. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Жительницу Екатеринбурга обвиняют в убийстве сожителя. Причиной жестокой расправы стал алкоголь. Об этом сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

Страшные события произошли 16 сентября в доме на улице Советской. 54-летняя женщина поссорилась со своим 53-летним возлюбленным. Тот заставлял идти вторую половинку за новой порцией алкоголя, чего свердловчанка не хотела. В порыве злости женщина вцепилась в шею сожителя и стала его душить. Мужчина умер на месте.

Тело мужчины нашли на следующий день. Оно так и находилось в квартире. На месте удалось задержать и 54-летнюю женщину. Она рассказала, что долго они с сожителем выпивали, однако в какой-то момент застолье омрачила словесная перепалка.

- В настоящее время следователем СК России по уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен комплекс судебных экспертиз, - рассказал старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

Сейчас екатеринбурженку заключили под стражу. Материалы по данному делу переданы в свердловский Следственный комитет.

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