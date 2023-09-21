Длится комендантский час будет до 6 утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге комендантский час теперь наступает в 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Меры ввели для профилактики беспризорности и защиты детей. Длится комендантский час до 6 утра. До этого времени детям до 16 лет запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых.

- В ином случае детей могут задержать полицейские, чтобы передать их родителям. Последним за это будет грозить штраф, а юные екатеринбуржцы окажутся на учете в отделении инспекции по делам несовершеннолетних, - отметили в мэрии Екатеринбурга.

С 15 мая по 15 ноября в городе проходят рейды под названием «Подросток». Сотрудники полиции выходят на улицы и проверяют их на наличие детей в позднее время. Ранее комендантский час действовал с 23 часов.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru