Длится комендантский час будет до 6 утра
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Екатеринбурге комендантский час теперь наступает в 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Меры ввели для профилактики беспризорности и защиты детей. Длится комендантский час до 6 утра. До этого времени детям до 16 лет запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых.
- В ином случае детей могут задержать полицейские, чтобы передать их родителям. Последним за это будет грозить штраф, а юные екатеринбуржцы окажутся на учете в отделении инспекции по делам несовершеннолетних, - отметили в мэрии Екатеринбурга.
С 15 мая по 15 ноября в городе проходят рейды под названием «Подросток». Сотрудники полиции выходят на улицы и проверяют их на наличие детей в позднее время. Ранее комендантский час действовал с 23 часов.
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