Сбер в Свердловской области выдал рекордное количество жилищных кредитов за один день

Больше всего ипотек было выдано по льготным программам Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 сентября Сбербанк в Свердловской области за один день выдал 575 жилищных кредитов. Это абсолютный дневной рекорд. Всего по России в этот день Сбер и Домклик выдали 11,4 тыс. ипотечных кредитов почти на 52 млрд рублей. Жилищные кредиты россияне получили на прежних условиях по размеру первоначального взноса по льготным программам. По доле выданных кредитов (5,1%) Свердловская область вошла в десятку лидеров среди всех регионов России.

Алексей Лейпи, директор дивизиона Домклик Сбербанка:

- С 20 сентября, выполняя Постановление Правительства России, Сбер готовился повысить размер первоначального взноса по льготным ипотечным программам. При этом за неделю до вступления в силу законодательных изменений мы сделали всё возможное, чтобы как можно больше наших клиентов смогли получить ипотеку на прежних условиях. Для этого привлекли к работе большее число сотрудников и увеличили время работы офисов Сбера. Некоторые наши офисы продолжали выдавать кредиты вплоть до 22 часов. Здесь также застройщики поделились уникальным рекордом: оформление ипотеки за 4 часа — от первичной консультации до выдачи кредита. Кроме того, благодаря инновационным технологиям нам удалось сократить время выхода на сделку по всем льготным программам. В результате c 15 по 19 сентября нам удалось выдать россиянам более 22 тыс. льготных кредитов.

Больше всего ипотек было выдано по льготным программам (77,4%). Так, по льготной программе «Семейная ипотека» было выдано 4,3 тыс. кредитов (38%), «Господдержке» — 3,7 тыс. (32,6%), «Дальневосточной ипотеке» — 390 (3,4%), «Ипотеке для IT» — 378 (3,3%). На втором месте по спросу — ипотека на вторичное жильё (21,7%).