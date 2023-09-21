В Екатеринбурге на улице Вайнера устанавливают новые урны и скамейки

Работы по улучшению центральной улицы планируют завершить к первой декаде октября. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Центр Екатеринбурга начали облагораживать. На улице Вайнера устанавливают урны и скамейки. Монтаж будет происходить поэтапно, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Работы по улучшению центральной улицы планируют завершить к первой декаде октября. За это время на Вайнера появятся трехместные скамьи без спинки, двухместные скамьи со спинкой, сидушки (одноместные сиденья), урны и парковую мебель. Все элементы будут выполнены в едином стиле. Всего закуплено 104 скамьи без спинки, 70 двухместных скамеек, 17 одноместных сидений, сто урн и несколько арт-объектов.

- Будет организована архитектурная подсветка пяти исторических зданий, установлены арт-объекты «Куб» (улица Вайнера) и «Эта музыка будет вечной» (переход в Историческом сквере), - рассказали в городской мэрии.

Напомним, ранее в Екатеринбурге у кинотеатра «Заря» появился арт-объект в виде конструктора. Его создали дети и взрослые.

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