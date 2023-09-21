В свердловских отделениях ГИБДД возобновили выдачу прав и госномеров после сбоя

Восстановить работу сервиса получилось за несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области возобновили выдачу водительских удостоверений и госномеров после сбоя. Работа сервисов восстановлена во всех отделениях. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

- Оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств, выдаче водительских удостоверений, приема экзаменов проводится в штатном режиме, - пояснили в свердловской ГИБДД.

Напомним, в Свердловской области утром 21 сентября произошел сбой при оказании государственных услуг в отделениях Госавтоинспекции. Непродолжительное время уральцы не смогли получить права и номера на машины.

- По техническим причинам 21 сентября 2023 года государственные услуги во всех отделениях РЭО Госавтоинспекции Свердловской области временно не оказываются. Приносим свои извинения за возникшие неудобства, - пояснили в ГИБДД по Свердловской области.

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