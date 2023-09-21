На ЕКАД столкнулись три грузовика

Авария произошла дем 21 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом произошла массовая авария грузовиков. Большегрузы столкнулись на ЕКАД. Авария произошла днем 21 сентября. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил читатель.

Также «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию города. Выяснилось, что при столкновении одна из машин съехала в кювет. В ДТП пострадал один человек. Водителя КАМАЗа доставили в городскую больнице №36. По предварительной информации, он получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

- Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть особо внимательными при управлении транспортом, а также строго соблюдать ПДД, безопасную дистанцию и боковой интервал, - отметили в екатеринбургской ГИБДД.

Ранее, утром 21 сентября, в Екатеринбурге Lexus сбил самокатчика. Диагноз мужчины - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и рассечение левой брови.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru