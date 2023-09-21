Сотрудница полиции отговорила тагильчанку переводить деньги аферистам

Женщина едва не отдала мошенникам все свои деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудница полиции Нижнего Тагила вовремя вмешалась в ситуацию и отговорила пенсионерку переводить крупную денежную сумму телефонным мошенникам. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Сотрудница органов внутренних дел обратила внимание на пожилую женщину у банкомата, которая нервно разговаривала с кем-то по телефону и снимала деньги с нескольких банковских карточек.

На вопрос сотрудницы полиции о том, что происходит, женщина спешно ответила, что снимает деньги для себя. Но представительницу органов правопорядка этот ответ не устроил.

Тогда она спросила, звонили ли ей из главного управления. И та сказала, что да, ей позвонили и сказали, что деньги нужно перевести на безопасные счета. После этого сотрудница полиции сказала, что никуда деньги переводить не надо.

Бабушка сказала, что знает о мошеннических схемах, но услышав, что ей звонят из «главного управления», то поверила и стала следовать указаниям.