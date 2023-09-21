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НовостиЗдоровье21 сентября 2023 8:25

В Нижнем Тагиле запустили оборудование для диагностики и лечения рака

Стоимость медицинской техники составила 160 миллионов рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Новое оборудование запустили в работу. Фото: ДИП Свердловской области

Новое оборудование запустили в работу. Фото: ДИП Свердловской области

В Нижнем Тагиле запустили в работу оборудование для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Стоимость медицинской техники составила 160 миллионов рублей. Теперь благодаря новой магнитно-резонансной диагностической системе пациентам не нужно будет ездить в Екатеринбург – процедуры и обследования будут проводить в Нижнем Тагиле. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Новая техника позволяет диагностировать опухоли различных локаций и проводить динамические исследования в процессе лечения. Томограф спроектирован таким образом, чтобы люди с клаустрофобией чувствовали себя комфортно. Также аппарат имеет оригинальное программное обеспечение.

Также в одной из больниц Нижнего Тагила появился линейный ускоритель для дистанционной лучевой терапии раковых больных. Система использует трехмерное планирование, оптимизирует дозы облучения и рентгеновский контроль пациентов перед процедурами. Это существенно повышает эффективность лечения онкологии.