В Нижнем Тагиле запустили оборудование для диагностики и лечения рака

Новое оборудование запустили в работу. Фото: ДИП Свердловской области

В Нижнем Тагиле запустили в работу оборудование для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Стоимость медицинской техники составила 160 миллионов рублей. Теперь благодаря новой магнитно-резонансной диагностической системе пациентам не нужно будет ездить в Екатеринбург – процедуры и обследования будут проводить в Нижнем Тагиле. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Новая техника позволяет диагностировать опухоли различных локаций и проводить динамические исследования в процессе лечения. Томограф спроектирован таким образом, чтобы люди с клаустрофобией чувствовали себя комфортно. Также аппарат имеет оригинальное программное обеспечение.

Также в одной из больниц Нижнего Тагила появился линейный ускоритель для дистанционной лучевой терапии раковых больных. Система использует трехмерное планирование, оптимизирует дозы облучения и рентгеновский контроль пациентов перед процедурами. Это существенно повышает эффективность лечения онкологии.