Житель Артемовского заплатит 800 тысяч рублей за пьяную стрельбу

Мужчина выплатит немалую сумму за то, что устроил стрельбу в своем доме Фото: Алексей БУЛАТОВ

За стрельбу и пьяную драку во время вечеринке в городе Артемовский одному хозяину дома пришлось отсидеть срок. Теперь же пострадавший гость требует с него моральную компенсацию в размере 800 тысяч рублей.

Инцидент произошел в июне 2022 года. Семья пенсионеров принимала гостей в своем доме. Со временем гости начали покидать дом, но изрядно выпивший Александр не мог сделать это самостоятельно. Хозяева несколько раз безуспешно пытались вызвать гостю такси. Видимо, устав от настойчивых попыток прогнать его, Александр напал на Юрия, хозяина дома, и попытался его задушить. На помощь супругу пришла жена – она ударила пьяного дебошира ковшом по голове. Освободившись от душителя, Юрий взял в руки охотничье-промысловый самозарядный карабин и сделал несколько предупредительных выстрелов в небо, а затем и в гостя.

Владелец дома сам вызвал полицию и скорую помощь для гостя застолья. Потерпевшего с огнестрельными ранениями в бедра доставили в Артемовскую ЦРБ и, после проведенной операции, вертолетом перевезли в екатеринбургскую ГКБ № 23. Раненый мужчина перенес пять операций, в том числе одну пластическую.

Юрию же пришлось провести год в колонии общего режима – осенью 2022 года он был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью. В этом году потерпевший через Артемовский суд потребовал компенсацию морального вреда, утраченного заработка и трат на лечение.

– В суде истец пояснил, что в результате полученных огнестрельных ранений сильно пострадали его конечности, состояние ног до сих пор удручающее. До ранения, несмотря на пенсионный возраст, мужчина вел активный образ жизни, теперь же он редко выходит из квартиры, – пояснили в Свердловском областном суде.

Суд удовлетворил требования лишь частично – стрелок должен будет заплатить потерпевшему 803 тысячи 996 рублей.

– Решение было обжаловано ответчиком в апелляционной инстанции, но безуспешно. Свердловский областной суд оставил решение в силе, – добавили в суде.