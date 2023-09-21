В Каменске-Уральском могут снести три жилых дома

В Каменске-Уральском сносят ветхое жилье Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

В городе Каменск-Уральский под снос могут отправить еще три жилых дома. Об этом пишет портал KU66.RU

Один из домов расположен на Седьмом километре, 1, он построен в 1959 году, еще один – на улице Привокзальная, 14. Также под снос пойдет дом на Розы Люксембург, 30, построенный в 1917 году.

Для начала специалисты городского комитета по управлению имуществом обследуют строения, чтобы окончательно убедиться, что их нужно снести. На каждый дом потратят порядка трех недели. Это обойдется в 157 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru