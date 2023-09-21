Психолог Дугенцова объяснила, за что нужно хвалить ребенка

Не стоит снижать самооценку школьника Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Детский психолог Дарья Дугенцова рассказала, что родителям на стоит ругать учеников, так как оценки в школе не являются объективным показателем реальных знаний ребенка. Об этом пишет издание NEWS.ru.

По словам специалиста, есть много факторов, которые могут повлиять на снижение успеваемости ребенка, включая отношение к учителю и предмету, физическое состояние ученика, отношение к нему учителя.

- Чем сильнее мы акцентируем внимание на том, что у ребенка не получается, тем хуже будет его самооценка и желание учиться. И поэтому ребенка важно хвалить, чтобы он осознавал, что где-то успешен, - говорит Дарья Дугенцова.

Основные базисные понятия насчет учебы у школьника формируются после 4 класса. Ребенку становится более интересно учиться и общаться ос сверстниками. Поэтому акцент со стороны родителей нужно делать на коммуникационных навыках ребенка, а не на его плохих оценках.