На Ямале создали первый спасательный отряд из школьников

Документы о создании отряда подписаны 20 сентября. Фото: пресс-служба ВСКС

В Ямало-Ненецком автономном округе на базе школы №5 в Надыме создан первый школьный спасательный отряд. Сейчас инструкторы проводят занятия с учениками. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Документы о создании отряда подписаны 20 сентября. Цель создания такого отряда – повышение уровня культуры безопасности среди школьников, родителей и учителей.

- Каждую неделю на базе школы №5 в Надыме инструкторы Всероссийского студенческого корпуса спасателей будут заниматься с учениками, которым передадут знания по основам личной безопасности, - рассказывают в ВСКС.

Занятия организуют в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ».

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