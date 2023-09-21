На окраине Екатеринбурга введен режим ЧС из-за ландшафтного пожара

На окраине Екатеринбурга идет борьба с огнем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге разгорелся ландшафтный пожар в поселке Шабровский. Из-за этого на локальной территории уральской столицы ввели режим ЧС локального характера. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

По предварительным данным, огонь стал расходиться с территории незаконной свалки, которую регулярно приводят в порядок коммунальщики. Этот участок не разграничен и находится под управлением министерства государственного имущества.

Напомним, что год назад из-за торфяного пожара ввели режим ЧС локального характера на другом участке поселка Шабровский. Тогда огонь охватил территорию в 20 гектаров. Тушили пожар несколько дней.

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