На окраине Екатеринбурга введен режим ЧС из-за ландшафтного пожара

На окраине Екатеринбурга идет борьба с огнем
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге разгорелся ландшафтный пожар в поселке Шабровский. Из-за этого на локальной территории уральской столицы ввели режим ЧС локального характера. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».
По предварительным данным, огонь стал расходиться с территории незаконной свалки, которую регулярно приводят в порядок коммунальщики. Этот участок не разграничен и находится под управлением министерства государственного имущества.
Напомним, что год назад из-за торфяного пожара ввели режим ЧС локального характера на другом участке поселка Шабровский. Тогда огонь охватил территорию в 20 гектаров. Тушили пожар несколько дней.
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