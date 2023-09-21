Ural Airlines выплатили моральную компенсацию 128 пассажирам рейса Сочи-Омск

Было решено выплатить пассажирам моральную компенсацию «за испуг» Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

«Уральские авиалинии» продолжают выплачивать моральную компенсацию пассажирам рейса Сочи – Омск, который были вынужден экстренно приземлиться в поле. Выплаты в размере 100 тысяч рублей перевели уже 128 людям. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

- Денежные средства поступят на счета в течение пяти - десяти дней в зависимости от эмитента банка. По состоянию на 21 сентября в авиакомпанию «Уральские авиалинии» было подано 128 заявок. Все заявки обработаны, - рассказали в авиакомпании.

«Уральские авиалинии» до сих пор принимают заявки на получение компенсации. Оформить заявление можно на сайте авиакомпании.

Напомним, экстренная посадка самолета произошла под Новосибирским утром 12 сентября. Судно приземлилось в пшеничном поле. На борту самолета находилось 168 человек. К счастью, при посадке никто не пострадал. Однако было решено выплатить пассажирам моральную компенсацию «за испуг».

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