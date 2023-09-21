Клиенты Tele2 могут обменять минуты на искусство

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Т2Мобайл»

Культурная программа – обязательная часть осеннего чек-листа. Составить ее в Екатеринбурге поможет партнерство Tele2 и музеев города: компания предлагает клиентам потратить накопленные минуты на билеты в музеи. Культурный обмен продлится до 9 октября, в нем участвуют «Эрмитаж-Урал», Музей истории Екатеринбурга и Музей Владимира Высоцкого.

Есть много поводов, чтобы посетить каждый из музеев. «Эрмитаж-Урал» оценят не только любители западноевропейского искусства, в центре кроме постоянной экспозиции есть зал для временных выставок из Государственного Эрмитажа, а также мемориальная зона, посвященная событиям эвакуации из Санкт-Петербурга. В Музее истории Екатеринбурга посетители смогут по-новому посмотреть на историю города, ведь команде музея удается объединять традиционные музейные подходы и современные решения. В Музее Владимира Высоцкого выставка посвящена творчеству легендарного поэта и актера, в основе экспозиции – подлинные личные вещи артиста. Легендарный автомобиль, оригинальная театральная гитара, последнее стихотворение поэта, уникальные кадры фото и видеохроники. Каждый посетитель музея сможет проникнуться не только философией жизни Высоцкого, но и почувствовать атмсферу советского времени.

- Мы поддерживаем стиль жизни клиентов, следим за их потребностями и интересами. Аналитики Tele2 совместно c Tiburon Research выяснили, что в топ-4 самых популярных культурно-досуговых мест за последний год входят кинотеатры (70%), музеи и выставки (58%), дни города и городские праздники (51%), театры (46%). Два летних месяца у нас работало Летнее пространство Tele2, где екатеринбуржцы слушали живую музыку, смотрели фильмы в летнем кинотеатре, принимали участие в мастер-классах. В начале осени у нас запустилась новая акция. И я надеюсь, что этот сезон для наших клиентов в юбилейный год тоже будет особенно приятным, - комментирует коммерческий директор МР «Урал» Tele2 Антон Антонов.

Обменять минуты на билет просто: это можно сделать на сайте Tele2 или в мобильном приложении оператора. Полученные промокоды действуют до 23 октября. Подробнее - на сайте акции.

В начале 2023 года Tele2 реализовала свою уникальную механику «обмен минут» в партнерстве с музеями Москвы и Санкт-Петербурга. Акция стала популярной у абонентов – они обменяли на билеты более 15 млн минут. Осенью 2023 года Tele2 расширила географию проекта, и теперь абоненты могут посетить музеи сразу в семи городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске и Туле.