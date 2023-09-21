В Екатеринбурге Lexus сбил самокатчика

Пострадавшего забрала карета скорой помощи. Фото: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге элитная иномарка сбила мужчину, который ехал на самокате. Авария произошла утром 21 сентября на улице Белинского рядом с домом №165. Информацию о ДТП «КП-Екатеринбург» подтвердили в Госавтоинспекции города.

- Девушка на Lexus сбила самокатчика. Скорая забрала пострадавшего, - сообщил очевидец Telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».

В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что мужчина получил несколько травм. Его доставили в городскую больницу №36.

- Диагноз пострадавшего – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и рассечение левой брови, - рассказали в екатеринбургской Госавтоинспекции.

Ранее, днем 20 сентября, в Екатеринбурге 60-летняя пассажирка пострадала из-за лихача, который подрезал троллейбус. Пенсионерка получила различные травмы.

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