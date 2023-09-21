В Екатеринбурге оштрафовали водителя, сбившего 17-летнюю студентку

Размер компенсации морального вреда составил 110 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед судом предстал водитель, утроивший аварию. В ДТП пострадала 17-летняя студентка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Инцидент произошел в конце сентября 2022 года. Водитель на Toyota Camry влетел в девушку-пешехода. Она получила травмы, после которых не смогла продолжать привычную жизнь, в том числе посещать занятия в колледже.

- По итогам рассмотрения гражданского дела Верх-Исетский районный суд, учитывая позицию прокурора, вынес решение о взыскании компенсации морального вреда, - рассказали в региональном ведомстве.

Размер компенсации морального вреда составил 110 тысяч рублей. Помимо этого, водитель должен будет оплатить расходы на оплату госпошлины. Судебный акт пока не вступил в силу.

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