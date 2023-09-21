Состояние екатеринбурженки, упавшей под поезд метро, остается тяжелым

Сейчас пострадавшая находится в реанимации Фото: читатель «КП»

Врачи рассказали о состоянии екатеринбурженки, упавшей под поезд метро на станции «Проспект Космонавтов». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения по Свердловской области.

- Состояние тяжелое. Проводится интенсивная терапия в реанимации, - пояснили в Минздраве региона.

Напомним, страшные события произошли в Екатеринбурге утром 18 сентября. Екатеринбурженке стало плохо, и она упала под поезд. На место происшествия выехали сотрудники скорой помощи и забрали пострадавшую в больницу.

19 сентября женщину прооперировали. Она находится в тяжелом состоянии с тех пор.

- Известно, что человеку задело ногу и руку подвижным составом, - рассказали в екатеринбургском метрополитене.

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