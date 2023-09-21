В Свердловскую область придет потепление

На Среднем Урале потепление начнется с северных районов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловскую область вновь придет потепление. Его можно ждать с 21 сентября. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

- В четверг, 21 сентября, теплая воздушная масса по северной периферии антициклона распространится на Урал. В Свердловской области потепление начнется с северных районов, уже ночью там будет существенно теплее, чем на юге региона, - пояснил Пулин.

Уже днем столбики термометра поднимутся выше +20. Однако, ожидается, что в этот день регион настигнет порывистый ветер. В северной части области могут пройти небольшие дожди.

Днем 22 сентября будет относительно тепло, воздух прогреется до +18, 23 сентября похолодает на один градус. С 24 по 25 сентября погода будет радовать свердловчан: температура воздуха достигнет +23 градусов. 26 сентября ожидается небольшое похолодание до +19 градусов.

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