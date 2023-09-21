Мать с Эльмаша раскаялась после смерти дочки в ванне

Таким постом поделилась молодая мама. Фото: скриншот социальных сетей

Мать с Эльмаша, у которой накануне утонула двухлетняя дочь в ванной, раскаялась в смерти ребенка. 22-летняя Валентина поделилась своими чувствами в своих социальных сетях.

- Прости меня, что не уберегла… Я любила и люблю тебя!!! Спи спокойно, дочка… Пусть для меня будет уроком. Сладких облачков тебе, - написала молодая мать.

Напомним, что трагедия произошла 19 сентября во время вечернего купания малышки. Ее мама оставила без присмотра на 30-40 минут, отлучилась в другую комнату.

- Семья благополучная, на учете не состоит. Женщина купала дочку, но потом отлучилась в комнату. Когда вернулась, девочка уже была мертва – утонула. В крови матери был выявлен алкоголь, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

На Валентину возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

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